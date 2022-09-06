Некоторые оккупанты поднимают белый флаг и сдаются в плен, - ОК "Південь"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Південь" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
"Есть случаи, когда они добровольно поднимали белое знамя, а также случаи, когда наши военные во время работы встречают российских оккупантов, которые готовы пополнить обменный фонд", - сказала Гуменюк.
Складывать оружие, по мнению спикера, оккупантов заставляет тупик.
"Они понимают, что новые силы подтягивать неоткуда, хотя командование российских оккупационных войск пытается симитировать подтягивание резервов путем маневрирования. Подразделения переезжают с одного направления на другое, имитируя подтягивание сил. Но их общение свидетельствует, что они здесь уже давно и силы на финише", - заметила спикер.