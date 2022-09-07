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Трасс провела первый телефонный разговор в должности премьера Британии: позвонила Зеленскому

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Трасс провела первый телефонный разговор в должности премьера Британии: позвонила Зеленскому
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник провела первый телефонный разговор в должности.

Как она и обещала, первым зарубежным лидером, которому Трасс позвонила в новой должности, стал украинский президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс", – говорится в Twitter Зеленского.

Он рассказал, что пригласил Трасс в Украину и поблагодарил британский народ за оборонную и экономическую поддержку Украины.

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"Уделили внимание гарантиям безопасности. Обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины. Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", – рассказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Aleksey NotBad
    Глава государства, члена G7 первым делом звонит украинскому президенту. Это ли не успех украинского народа? Все что осталось украинскому народу, довести начатое до конца с кацапами, выбрать адекватное руководство страны( понятно, что идеального не будет, но хотя бы адекватного!) и отстроить страну. Быть может кацапы станут тем самым триггером фундаментальных изменения и сдвигов в украинском самосознании, которое переведет к качественному скачку развития Украины.
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Small Jerboa
    Сподіваюсь, Борис Джонсон розказав їй як потрібно спілкуватися з БоНеВтіком!
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