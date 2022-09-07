Трасс провела первый телефонный разговор в должности премьера Британии: позвонила Зеленскому
Как она и обещала, первым зарубежным лидером, которому Трасс позвонила в новой должности, стал украинский президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс", – говорится в Twitter Зеленского.
Он рассказал, что пригласил Трасс в Украину и поблагодарил британский народ за оборонную и экономическую поддержку Украины.
"Уделили внимание гарантиям безопасности. Обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины. Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", – рассказал Зеленский.