Германия передала ВСУ первую контрбатарейную станцию Cobra и еще пять артиллерийских установок Gepard

Вооруженные Силы Украины в последнюю неделю получили от Германии еще пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также первый контрбатарейный радар Cobra.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В целом Украине передано уже 20 зенитных пушек из 30 обещанных Германией, а также 4000 из 10000 снарядов.

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Радар Cobra, полученный от Германии, – станция контрбатарейной борьбы, которая способна определять позиции артиллерийских средств противника. Она разработана консорциумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для вооруженных сил Франции, Германии и Великобритании. Также несколько единиц таких радаров приобрела Турция.

Украина стала пятой страной мира, на вооружении которой стоит Cobra.