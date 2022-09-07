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Германия передала ВСУ первую контрбатарейную станцию Cobra и еще пять артиллерийских установок Gepard

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Германия передала ВСУ первую контрбатарейную станцию Cobra и еще пять артиллерийских установок Gepard
Вооруженные Силы Украины в последнюю неделю получили от Германии еще пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также первый контрбатарейный радар Cobra.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В целом Украине передано уже 20 зенитных пушек из 30 обещанных Германией, а также 4000 из 10000 снарядов.

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Радар Cobra, полученный от Германии, – станция контрбатарейной борьбы, которая способна определять позиции артиллерийских средств противника. Она разработана консорциумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для вооруженных сил Франции, Германии и Великобритании. Также несколько единиц таких радаров приобрела Турция.

Украина стала пятой страной мира, на вооружении которой стоит Cobra.

Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    агент КГБ Швец раскладывает ОПг ермака по косточкам.......
    https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM
    инемного истории:
  • Snart
    Бляха, а снарядів щось мало… чи якось вирішується питання?
    Подяка за перший контрбатарейний радар Cobra!
  • Amber
    Кацапи ще не забрали , а тільки намагаються забрати , але будемо зубами вигризати своє і знищувати кацапів до одного , на нашій прекрасній Україні 😠
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