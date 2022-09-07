Украина поддержит предложение МАГАТЭ, если речь идет о демилитаризации Запорожской АЭС, - Зеленский

Украина поддержит предложение МАГАТЭ о создании зоны защиты и ядерной безопасности на территории Запорожской АЭС, если речь идет о демилитаризации объекта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"О предложения генерального директора МАГАТЭ Гросси создать зону защиты на станции, то надо смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань радиационной катастрофы, мы можем поддержать такую ​​демилитаризованную зону защиты", – сказал Зеленский в видеообращении.

Он назвал "хорошим сигналом" то, что в итоговом отчете миссии МАГАТЭ после визита на ЗАЭС отмечено присутствие российской военной техники на территории станции, а также акцентировано давление на украинских атомщиков со стороны российских военных и четкие ссылки на российскую военную оккупацию.

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В то же время, по его словам Зеленского, чувствуется, что современные международные организации нуждаются в более широком мандате для своих действий.

"Я считаю, что мир не просто заслуживает, а требует того, чтобы представители МАГАТЭ принудили Россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля над ней Украине. Если Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы, значит, у мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить Россию в условия, когда государство-террорист будет вынуждено прекратить террор", – отметил президент Украины.

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