Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, - мэр Терехов
4 1273
В ночь на среду российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В полпервого ночи ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации там горят несколько авто и производственное здание. Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на эту минуту информации нет", – написал Терехов в телеграм-канале.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил обстрел города.
"На местах попаданий работают профильные службы. В одном из районов Харькова есть повреждения инфраструктуры. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал Синегубов.