ISW обновил карту боевых действий: новая линия фронта в районе Балаклеи. КАРТА

Американский институт изучения войны (ISW), ориентируясь на разрозненные сообщения разных источников о ситуации в районе Балаклеи, где украинские части накануне пошли в наступление, обновил свою карту фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ISW.

По сведениям источников, которыми пользуется ISW, украинцы взяли поселок Вербовка, прилегающий к Балаклее с северо-запада, а также юго-западный район самой Балаклеи, лагеря.

При этом о выходе украинских частей на трассу Балаклея – Купянск, к населенному пункту Яковенково, карта ISW не говорит, хотя некоторые источники, в том числе пророссийские, об этом сообщают – но эта информация окончательно не подтверждена.

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