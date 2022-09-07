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ISW обновил карту боевых действий: новая линия фронта в районе Балаклеи. КАРТА

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Американский институт изучения войны (ISW), ориентируясь на разрозненные сообщения разных источников о ситуации в районе Балаклеи, где украинские части накануне пошли в наступление, обновил свою карту фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ISW.

По сведениям источников, которыми пользуется ISW, украинцы взяли поселок Вербовка, прилегающий к Балаклее с северо-запада, а также юго-западный район самой Балаклеи, лагеря.

При этом о выходе украинских частей на трассу Балаклея – Купянск, к населенному пункту Яковенково, карта ISW не говорит, хотя некоторые источники, в том числе пророссийские, об этом сообщают – но эта информация окончательно не подтверждена.

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ISW обновил карту боевых действий: новая линия фронта в районе Балаклеи 01

Топ комментарии

  • Да-это-я

    це просто свято моєї душі!
    скиглення цього ********...!!!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Дякую за обєктивну і своєчасну інформацію. Вже давно не дивлюся фальсифікацій, корректировки данних про події на фронті ОПою, де вони хочуть бути єдиними вісниками гарних новин, правда сидячи далееко в тилу в теплих кабінетах, дерибанячи гуманітарку, як останні щурі перебираючи контейнери з пожитками, які для українців направили іноземці. Фу, фу і ще раз фу.
  • Igor 1 3f8143a8
    Получили пиз... в районе балаклеи . Тут неполная информация. Освободили очень хорошо.
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