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Путин может использовать отчет МАГАТЭ по ЗАЭС, чтобы попытаться запустить процесс, аналогичный "Минску", - ISW

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Путин может использовать отчет МАГАТЭ по ЗАЭС, чтобы попытаться запустить процесс, аналогичный "Минску", - ISW
Президент РФ Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и создать процесс, аналогичный Минским соглашениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ. МАГАТЭ не может напрямую взаимодействовать с Россией по эксплуатации станции, не признав по крайней мере молчаливо, что Россия имеет право на консультации.

ISW пишет, что Путин может попытаться использовать условия, которые он создал на ЗАЭС, для создания параллельной международной структуры, подрывающей суверенные права Украины на гораздо большую территорию Украины, которую сейчас оккупируют российские войска.

"Путин может попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться создать процесс, аналогичный Минским соглашениям, установившим прекращение огня после российского вторжения в 2014 году", - говорится в отчете.

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Топ комментарии

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Пошли они к черту, кацапы, а также проплаченные чиновники из полностью дискредитировавших себя организаций. Единственное законное требование - это полный вывод кацапских войск из АЭС, а также всей территории Украины.
    Попытки инициировать любые, другие переговоры - это шаг к легализации "завоеваний" оккупанта.
  • Анатолий К 65c6a92d
    нічого поганого, просто на чому "слуги" ще можуть тримати бидломасу? Тільки на бренхні і ключових словах "мінськ", "свинарсуки", "ротердам +", "мародер" і "барига". Хоча самі і мародери висшої гільдії і бариги, і "кнурчуки" і "Бені + Зеля+медведчук +" і "Оман" 1,2,3, то куди там всьому цьому рівнятися до дій теперішніх. При "мінських" всі були в Египті, "мальдівах", "багамах", а при Володі Боневтіку і його "парижах" і "оманах" всі разом з котами і щурами сидяить по підвалах. Ось і вся різниця.
  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    "по прощались" - 100% писав срусскій. Тільки вони так володіють "вєлікім і магучім".
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