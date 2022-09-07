Общие боевые потери РФ с начала войны – около 50 610 человек, 237 самолетов, 208 вертолетов, 2 097 танков, 1 194 артсистемы и 4 520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 сентября потери личного состава противника составляют около 50 610 человек.