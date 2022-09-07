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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 50 610 человек, 237 самолетов, 208 вертолетов, 2 097 танков, 1 194 артсистемы и 4 520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 сентября потери личного состава противника составляют около 50 610 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 50 610 (+460) человек ликвидировано,
танков - 2097 (+20) ед,
боевых бронированных машин - 4520 (+36) ед,
артиллерийских систем - 1194 (+15) ед,
РСЗО - 300 (+4) ед,
средств ПВО - 156 (+0) ед,
самолетов - 237 (+1) ед,
вертолетов - 208 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),
крылатых ракет - 214 (+5),
кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед,
специальной техники – 109 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 50 610 человек, 237 самолетов, 208 вертолетов, 2 097 танков, 1 194 артсистемы и 4 520 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Кацапи,без паніки. Вам капут.
  • Welt Schmerz
    XDDDD

  • Kare Resa
    На протяжении всей истории Московия, развязывала кровавые войны, убивала, резала, морила голодоморами, оккупировала, шантажировала, проводила диверсии. Украина при поддержке атипутинской коалиции уничтожит последнюю империю. На полях Украины решается судьба цивилизованного мира, судьба Московии. Все помогайте Украине. Слава Украине!
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