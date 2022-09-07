Общие боевые потери РФ с начала войны – около 50 610 человек, 237 самолетов, 208 вертолетов, 2 097 танков, 1 194 артсистемы и 4 520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 сентября потери личного состава противника составляют около 50 610 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 50 610 (+460) человек ликвидировано,
танков - 2097 (+20) ед,
боевых бронированных машин - 4520 (+36) ед,
артиллерийских систем - 1194 (+15) ед,
РСЗО - 300 (+4) ед,
средств ПВО - 156 (+0) ед,
самолетов - 237 (+1) ед,
вертолетов - 208 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),
крылатых ракет - 214 (+5),
кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед,
специальной техники – 109 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.