383 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 742 - ранены, - Офис Генпрокурора
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмм-канале Офис Генерального прокурора.
Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 389, Харьковской - 205, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26", - говорится в сообщении.
Так, 6 сентября в результате обстрела врагом Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.
Также 6 сентября в результате обстрела пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области ранен 17-летний подросток.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2472 учебных заведения. Из них 289 разрушены полностью.