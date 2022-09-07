Новости • Война

Война не продлится годами, впрочем, скорой победы не будет, - Данилов

6 78731
Война не продлится годами, впрочем, скорой победы не будет, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что развязанная Россией против Украины война быстро не закончится, но и не продлится много лет.

Об этом сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, я очень осторожно, вы знаете, к этому отношусь. Я говорю, что раз - это будет непростая война; два - победа будет за нами; три - не будет скорой победы, но это точно не на годы-годы-годы, как вы сейчас говорите", - сказал Данилов.

По его словам, Украине нужно сделать так, чтобы после нашей победы у россиян вообще не было желания, не было "зубов во рту кого-нибудь покусать, не только нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России падает уровень поддержки войны против Украины, - Данилов

"И мы это обязательно с вами сделаем, тогда будем более спокойны. Я не думаю, что нам нужно сравнивать то, что происходит с Израилем, там немного другая ситуация по многим процессам", - сказал секретарь СНБО.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Добрый ЭХ
    Уже война идёт восемь лет, когда закончить всё можно было ещё в 2014, когда Гиркин ********** со Славянска. Тогда другие паритеты стояли у руководства, тортами и магазинами рошен страну забивали, а сейчас дорогами и предательством .Нет, это война на долго будет, или до последнего кацапа, или пока ***** не придушат свои. Если уже женщин ставят на учёт военный ,то это о многом говорит. Тварь зеленая.
  • дмитрий a4f273bf
    Зачем всю эту ерунду Данилов говорит, причём ежедневно? У него нет конкретной работы, кроме лозунгов и демагогии?
  • Yuriy Smith
    тожё так говорю, Порошёнко обогатился в 90!!!! раз. украл блин почти 29% бюджета!!
    заодно и тебе в рот насрал. а Зеле запретил закупать снаряды и заставил кривляться и обзываться когда Джонсон "поднимал панику" шо рашка нападет.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости