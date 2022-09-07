Война не продлится годами, впрочем, скорой победы не будет, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что развязанная Россией против Украины война быстро не закончится, но и не продлится много лет.

Об этом сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, я очень осторожно, вы знаете, к этому отношусь. Я говорю, что раз - это будет непростая война; два - победа будет за нами; три - не будет скорой победы, но это точно не на годы-годы-годы, как вы сейчас говорите", - сказал Данилов.

По его словам, Украине нужно сделать так, чтобы после нашей победы у россиян вообще не было желания, не было "зубов во рту кого-нибудь покусать, не только нас".

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"И мы это обязательно с вами сделаем, тогда будем более спокойны. Я не думаю, что нам нужно сравнивать то, что происходит с Израилем, там немного другая ситуация по многим процессам", - сказал секретарь СНБО.