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Утром в небе Херсонщины сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". На восточном направлении уничтожено 2 БПЛА, - Воздушные силы

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Утром в небе Херсонщины сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". На восточном направлении уничтожено 2 БПЛА, - Воздушные силы
7 сентября, около 8.30 утра, в небе Херсонщины зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил сбит российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, как отмечается, ночью, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня!

Читайте: Воздушные силы Украины утром сбили пять крылатых ракет х-101 и вертолет ка-52 оккупантов

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    ЗСУ перетворили Ка-52 "Алігатор" на "харошій вєртольот".
  • Colt
    Какие же они падючие, эти Ка-52 - самый несчастливый вертолёт в мире.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    ЗСУ довели,що цей гвинтокрил більше схожий не на крокодила,а на сцикливу ящірку,яка пра першій ознаці небезпеки відкидує хвоста.
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