Утром в небе Херсонщины сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". На восточном направлении уничтожено 2 БПЛА, - Воздушные силы
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7 сентября, около 8.30 утра, в небе Херсонщины зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил сбит российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, как отмечается, ночью, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня!