Через 3-10 лет будет серьезный риск войны с РФ, - Минобороны Польши

В ближайшие три-десять лет может появиться "серьезный риск" российского вторжения в Польшу, и официальной Варшаве следует использовать это время, чтобы максимально усилить армию.

Об этом заявил заместитель главы Минобороны страны Марцин Очепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", – отметил он.

Очепа считает, что "все" зависит от того, чем закончится война России против Украины.

Именно столько времени, считает заместитель председателя МО Польши, потребуется России, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.

В проекте оборонного бюджета Польши на следующий год запланированы рекордные расходы на армию – более 97 млрд злотых (~750 млрд грн). Очепа говорит, что по новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).

"Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии и, прошу меня простить, совсем второстепенно, как бухгалтеры разберутся с расходами", - сказал Очепа.

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