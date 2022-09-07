Роспропаганда сообщает, что бойцы самарского и башкирского полицейского спецназа попали в окружение ВСУ под Балаклеей
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом пишут в пропагандистских Telegram-каналах РФ.
Так, первыми о том, что в отражении контрнаступления принимает участие СОБР, написали "Известия". 6 сентября в 22:02 издание опубликовало сообщение со ссылкой на источник о том, что подразделения 2-го корпуса "Народной милиции ЛНР" при поддержке бойцов СОБР и ОМОН успешно остановили ВСУ контранаступление ВСУ в направлении Балаклеи.
После этого в пропагандистских каналах в Telegram начали появляться сообщения о "плачевном положении СОБР".
Сообщалось о том, что Самарский СОБР в окружении и шансы у него "так себе".
Один из телеграмм-каналов РФ заявил, что бойцы самарского СОБР находятся в окружении и перестали выходить на связь. Его следующее сообщение о СОБРе под Балаклеей заканчивается словами "Самара! Башкирия! Молитесь за них".
В то же время другие телеграмм-каналы сообщали, что два сводных отряда Росгвардии уже больше суток "борются в полном окружении под Волоховым Яром" (Чугуевский район Харьковской области). Позже стало известно, что это самарский и башкирский СОБР.
Пропагандисты рассказывали, что бойцы СОБР "держат оборону" и ведут "общевоенное сражение против врага", а самарский и башкирский СОБР "войдут в славную историю российского воеводства".