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В РФ начались процессы, которые уже не устраивают руководство страны, - Данилов

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В РФ начались процессы, которые уже не устраивают руководство страны, - Данилов
В России уже начались определенные процессы, не устраивающие руководство страны.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получаем данные социсследований, которые непосредственно спецслужбы Российской Федерации проводят на своей территории. Я могу сказать, что там начались процессы, которые уже не устраивают руководство Российской Федерации. Они начались не сразу - не в марте, не в апреле, а вот два месяца как начали набирать обороты", - сказал Данилов.

По его словам, в исследованиях есть территории, которые уже готовы освобождаться от колониального состояния. Уже есть первая десятка этих регионов.

"Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов. Знают ли россияне об этих территориях? Да, они знают об этих территориях. У них сейчас большой вопрос, что с этим делать, потому что это остановить будет невозможно. Почему? Потому что этот процесс начнется, он будет набирать обороты, и оно этим (развалом федерации - ред.) закончится", - добавил секретарь СНБО.

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Топ комментарии

  • дератизатор
    Другими словами - те гівно яким була склеїна ця купа кривих трухлявих гілок, під назвою "вілікая-магучая расія" - облупилось і обсипалося!
    Теперь залишилось дочекатись, коли біля неї пердне стара бабця, яка прийде покопирсатись у продуктовому смітнику, щоб усе це рухнуло, й завалило нах*й усіх цих довбо(ОЙ)бів, довбо(ОЙ)бок і довбо(ОЙ)бнят...
  • Kare Resa
    Проще говоря, процесс распада России уже начался. Москва и Санкт-Петербург это не Россия, это паразиты на теле России. Россия начинается там на расстоянии 50 км от Москвы, голодная, холодная, пьяная, нищая, матерная. И это притом, что например, Сибирь добывает нефть, газ пушнину, лес, алмазы, золото и всю таблицу Менделеева и живет в такой нищете. При отделении от Московии это будет богатый, процветающий край. Поэтому, Украина поддерживает процесс распада последней империи, тюрьмы народов.
  • Лысый коротышка
    Не буде. Ніколи. Бо воним по суті раби. Просто хазяїн буде інший - вузькоокий.
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