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Путин публично признался в агрессии против Украины, призываю партнеров создать спецтрибунал, - Кулеба. ВИДЕО

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Путин публично признался в агрессии против Украины, призываю партнеров создать спецтрибунал, - Кулеба. ВИДЕО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров поддержать создание трибунала по делу о совершении преступления агрессии в отношении Украины.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: "Мы сделали это сознательно". Я еще раз призываю все государства: поддержать создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду. Справедливость должна победить", - говорится в сообщении .

Напомним, во время Восточного экономического форума заявил, что Россия якобы пыталась решить мирным путем ситуацию в Украине: "Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Они начались там в 2014 году. Те, кто не хотел нормального развития , а подвергал геноциду людей в течение восьми лет. После многократных попыток решить этот вопрос мирным путем Россия решила ответить зеркально - вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия - наша обязанность, и мы ее выполним".

Читайте: Еврокомиссия готова обсудить создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины

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Топ комментарии

  • saimansay
    Щоб ібашити русню не потрібно чеплятися за "коми чи крапки"...
    Головне - процес знищення руських і рф розпочато.
    Не закінчувати до отсаннього руського і поки не рф не зникне з політичних карт світу.
  • Шура Семенец da04bec8
    Сначала ОРДЛО воевало за то, чтобы отсоединиться от Украины, затем воевали чтобы вернуться в состав Украины (по минским соглашениям), а когда их послали нахер в этом формате, то решили воевать против всей Украины.
    Где логика и последовательность? Ах да, о чем мы говорим... Откуда им взяться.
  • Панас Стець
    ранні полонені свинособааки вішали лапшу про учєнія.... що не знали... все суки знали добре.
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