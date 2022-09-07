Путин публично признался в агрессии против Украины, призываю партнеров создать спецтрибунал, - Кулеба. ВИДЕО
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: "Мы сделали это сознательно". Я еще раз призываю все государства: поддержать создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду. Справедливость должна победить", - говорится в сообщении .
Напомним, во время Восточного экономического форума заявил, что Россия якобы пыталась решить мирным путем ситуацию в Украине: "Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Они начались там в 2014 году. Те, кто не хотел нормального развития , а подвергал геноциду людей в течение восьми лет. После многократных попыток решить этот вопрос мирным путем Россия решила ответить зеркально - вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия - наша обязанность, и мы ее выполним".