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В Мариуполе оккупанты демонтировали "на ремонт" лазерное освещение с площади Свободы, - Андрющенко

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Во временно оккупированном РФ Мариуполе решители продолжают мародерство под видом "ремонта" – демонтируют лазерное освещение с площади Свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты демонтировали на ремонт лазерное освещение с площади Свободы, - Андрющенко 01

"Оккупанты продолжают мародерство под видом "ремонта". На сегодняшний день россияне демонтировали весь комплекс лазерного освещения площади Свободы. Вместе с оборудованием управления. Опять "на ремонт". Пришла очередь лазерного освещения, которое получило в свое время несколько международных премий", - говорится в сообщении.

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Андрющенко напомнил, что до этого "на ремонт" были отправлены ледовый каток, фонтан в Театральном сквере и уникальная инклюзивная детская площадка.

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