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Приютившим переселенцев закарпатцам будут выплачивать 4 тысячи гривен разовой помощи

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Приютившим переселенцев закарпатцам будут выплачивать 4 тысячи гривен разовой помощи
Закарпатцы, которые в сентябре или октябре безвозмездно приютят вынужденных переселенцев на месяц и дольше, получат единоразовую помощь в размере 4000 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выплаты будут осуществляться из областного бюджета в рамках региональной программы "Турбота". Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Виктор Микита.

До этого, во вторник, 6 сентября, Правительство при содействии Минреинтеграции заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины. Инициатива позволит увеличить финансирование на компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренне перемещенным лицам в рамках программы "Прихисток".

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С 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждое такое лицо в месяц.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Прихистыть жителей домбаса, кормильцев у себя дома сомнительное мероприятие как по мне. Оно дороже потом аукнется, могут и подрезать, и хату вынести
  • Boguslaw Włodarczyk
    Ужгород:
    1.Ужгород Направив десятки тисяч своїх мешканців як "біженців" в Угорщіну, Польщу, Італію, Болгарію, Чехію. Це фейкові біженці, бо від закарпаття до фронту 1200 км відстані. Ці "біженці" зайняли місця/допомогу/житло тих, хто справді з війни (Харків, Маріуполь, Херсон)
    2. Ужгород Встановив ціну в 1500 долларів за житло у 20 кв.м. для біженця (500 завдаток, 500 перший місяц, 500 ріелтору). У Польщі або Румунії "біженці" з закарпаття розселені безкоштовно.
    3. Жінки Ужгорода провадили пікети, щоб їх чоловики не їхали на фронт, а служили на Закарпатті, у Тро.
    4. Ужгород та Закарпаття обрали декілька раз народним депутатом В.Медведчука (Іршавський район).
    5.Ужгород з 1999 по 2022 був і є лідером з корупції (митниця, фіктивне відшкодуаання Пдв). Дотаційний регіон, що бере гроші з бюджету країни.
    Заробітчане не сплачуюють податок на доходи громадян.
    Саме тут розкрадені кошти військового бюджету.
    Мені соромно за Ужгород.
  • rejestrowyj bazil
    Не розумію навіщо. Це область в якій чоловіків зі сходу майже нема бо всіх відловлюють. Відео з Закарпаття це вже мем.
    І навіщо платити місцевим якщо вони потікали закордо в перші ж години вторгнення, влаштувались на квартирах в наївних бюргерів під виглядом біженців, а самі ще й своє житло в Україні здають справжнім переселенцям по космічним цінам
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