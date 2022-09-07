Приютившим переселенцев закарпатцам будут выплачивать 4 тысячи гривен разовой помощи

Закарпатцы, которые в сентябре или октябре безвозмездно приютят вынужденных переселенцев на месяц и дольше, получат единоразовую помощь в размере 4000 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выплаты будут осуществляться из областного бюджета в рамках региональной программы "Турбота". Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Виктор Микита.

До этого, во вторник, 6 сентября, Правительство при содействии Минреинтеграции заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины. Инициатива позволит увеличить финансирование на компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренне перемещенным лицам в рамках программы "Прихисток".

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С 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждое такое лицо в месяц.