Отчету МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС доверяю, но организация находится под давлением Запада, - Путин
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Я безусловно доверяю этому отчету МАГАТЭ. Они находятся под давлением стран, в которых они работают, в том числе в США, европейских странах. Они не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Это очевидно", - сказал Путин.
Как сообщалось, шесть экспертов прибыли на ЗАЭС 1 сентября в составе группы под руководством Гросси, который в тот же день покинул станцию вместе с другими коллегами.
Эксперты МАГАТЭ на местах оценивали физический ущерб на ЗАЭС, определяли функциональность основных и резервных систем ядерной безопасности и защиты, оценивали условия труда персонала, а также текущие возможности аварийного реагирования станции среди других важных видов деятельности. За последние несколько дней инспекторы по гарантиям также провели срочные меры по гарантиям на площадке, говорится в релизе.
6 сентября МАГАТЭ представила отчет по итогам миссии на ЗАЭС.
В то же время постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что РФ пыталась давить на главу МАГАТЭ во время подготовки отчета о ЗАЭС.