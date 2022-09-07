Отчету МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС доверяю, но организация находится под давлением Запада, - Путин

Российский диктатор Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Я безусловно доверяю этому отчету МАГАТЭ. Они находятся под давлением стран, в которых они работают, в том числе в США, европейских странах. Они не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Это очевидно", - сказал Путин.

Как сообщалось, шесть экспертов прибыли на ЗАЭС 1 сентября в составе группы под руководством Гросси, который в тот же день покинул станцию вместе с другими коллегами.

Эксперты МАГАТЭ на местах оценивали физический ущерб на ЗАЭС, определяли функциональность основных и резервных систем ядерной безопасности и защиты, оценивали условия труда персонала, а также текущие возможности аварийного реагирования станции среди других важных видов деятельности. За последние несколько дней инспекторы по гарантиям также провели срочные меры по гарантиям на площадке, говорится в релизе.

6 сентября МАГАТЭ представила отчет по итогам миссии на ЗАЭС.

В то же время постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что РФ пыталась давить на главу МАГАТЭ во время подготовки отчета о ЗАЭС.

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