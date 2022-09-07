РФ сталкивается с дилеммой из-за наступления ВСУ на Юге: идти на Бахмут или защищаться на Юге, - разведка Британии

На фоне наступления Украины на юге российские командиры столкнулись с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки своего наступления на Донбассе или защищать украинские силы на юге.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"За последние сутки тяжелые бои шли на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке на Донбассе и на юге в Херсонской области. Планируемые основные усилия России, вероятно, связаны с наступлением на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: или развертывать оперативные резервы для поддержки этого наступления, или защищаться от наступления Украины на юге", - говорится в обзоре.

В британской разведке считают, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.

При этом, как утверждается, в начале войны неспособность России сделать это была одной из основных причин плохой работы ее вооруженных сил.

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Представитель министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что украинские силы вернули контроль над несколькими селами возле Херсона.