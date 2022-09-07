Атака на НАБУ отражена, о законопроекте №7654 забыли, но часть "слуг народа" может возобновить атаку, - Шабунин

Президента Владимира Зеленского подставили законопроектом 7654.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная атака на НАБУ отбита, спасибо всем причастным. Из хорошего: Зеленский приказал депутатам сбиться с темы и забыть о законопроекте #7654. Спасибо. Из плохого: в любой момент упоротая часть "Слуг" может возобновить атаку (законопроект готов к голосованию).

Я думаю, что президент в потоке важных дел не отсек, какую свинью ему подложили с #7654. Владимир Александрович, человеку, который вас так подставил (в который раз), наплевать не только на Украину, но и на вас лично", - подчеркнул он.

Напомним, ранее послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом 7654, отменяющим требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

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