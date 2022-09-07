В Венгрии в учебниках войну в Украине назвали "внутренним противостоянием". МИД Украины требует "скорейшей поправки"

В Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8 класса, переполненный антиукраинской пропагандой. Киев требует "скорейшего исправления" ложных данных.

Как информирует Цензор.НЕТ, украинские дипломаты уже провели встречу в МИД Венгрии из-за учебников географии, содержащих недостоверные факты об Украине, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"МИД Украины известно о ситуации с учебником географии для восьмого класса в Венгрии. Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой отметили неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине", – заявил он.

Как добавил Николенко, Киев требует "скорейшего исправления" ложных данных в учебнике.

Ранее издание "Европейская правда" обнародовало материал, в частности об учебниках по географии для венгерских школьников 7 класса. В приведенном журналистами абзаце утверждается, что большинство населения в оккупированном Крыму составляют россияне, а "вооруженный конфликт за Крымский полуостров" повлекло за собой противостояние между "этническими группами" россиян и украинцев внутри Украины, а не российское вторжение.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее критиковал позицию ЕС по отношению к Москве в связи с войной России против Украины, заявляя, что санкции ударят по самому ЕС, но не ослабят Россию и не помогут Киеву. Венгрия, среди прочего, не одобрила западные военные поставки по Украине через свою территорию.