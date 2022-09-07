НАТО готовит новые проекты для помощи Украине в противостоянии агрессии РФ во время зимы, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что альянс готовит ряд новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму, которая будет тяжелой по причине продолжающейся российской агрессии. Альянс продолжит помогать Киеву отстоять свою независимость, иначе Россия может рискнуть продолжить агрессию против других соседей и даже напасть на союзников по НАТО.

Об этом он написал в своей колонке "НАТО заплатит цену, но мы должны придерживаться курса на Украину" с подзаголовком "Мы должны продолжать противостоять российской агрессии против Украины и энергетическому шантажу против всех нас", которая опубликована в среду в Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Война в Украине входит в критическую фазу. Скоро зима и будет тяжело. Тяжело украинскому народу и Вооруженным силам, которые борются за свою свободу, и тяжело тем из нас, кто их поддерживает. Наше единство и солидарность подвергнется серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощутят на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванного жестоким вторжением России. Нас ждут трудные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков. Но мы должны придерживаться курса и противостоять тирании — ради Украины и ради нас", - пишет Столтенберг.

Генсек НАТО констатировал, что союзники "платят цену за поддержку Украины". "Но цена, которую мы платим, считается в долларах, евро и фунтах, а украинцы платят своими жизнями. И все мы заплатим гораздо более высокую цену, если Россия и другие авторитарные режимы решат, что они могут безнаказанно вторгаться к своим соседям и попирать международное право. Если Россия перестанет воевать, будет мир. Если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать как независимое государство. Мы несем моральную ответственность за поддержку этой независимой демократии в самом сердце Европы", - убежден он.

Кроме того. Столтенберг считает, что "цена, которую мы платим за поддержку Украины, приносит пользу и нашей собственной безопасности". "Владимир Путин ясно заявил, что хочет стереть страну с карты мира и переписать порядок европейской безопасности. Россия временно оккупирует около 20 процентов территории Украины, что в четыре раза превышает площадь Бельгии или половину территории Великобритании. Воодушевленная любым успехом, Россия может рискнуть продолжить агрессию против других соседей и даже напасть на союзников по НАТО", - не исключает генсек альянса.

В этой связи он полагает, что у союзников "есть выбор в отношении мира, в котором мы хотим жить". "Союзники по НАТО привержены праву каждой нации выбирать свою судьбу. Вот почему мы предоставляем беспрецедентную финансовую, гуманитарную и военную помощь, чтобы помочь Украине стать суверенным независимым государством", - подчеркнул он.

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Столтенберг напомнил, что после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году страны-союзники выделили миллиарды долларов на поддержку украинского сектора безопасности и институтов и обучили десятки тысяч военнослужащих, в том числе сил специального назначения.

"Это помогло сделать украинские вооруженные силы более сильными, лучше управляемыми и лучше подготовленными к новому вторжению России", - уверен генсек НАТО. Кроме того, с февраля союзники оказывают Украине беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку.

"Мы готовим более десятка новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму. И мы продолжим помогать стране в укреплении сектора обороны и безопасности в долгосрочной перспективе и в переходе от вооружений советских времен к возможностям стандартов НАТО", - сообщил он.

Столтенберг подтвердил, что примет участие в заседании возглавляемой США Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое пройдет в Рамштайне 8 сентября, "с намерением послать четкий сигнал о том, что мы должны продолжать наращивать помощь, в которой нуждается Украина".

"Мы видим решающую разницу, которую наша поддержка делает на поле боя каждый день. Украинская армия доказала свою способность противостоять российской агрессии, наносить ответные удары в глубоком тылу врага и наносить значительные потери силам вторжения", - подчеркнул генсек альянса.

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Он также уверен, что санкции, введенные союзниками по НАТО вместе с ЕС, также оказывают влияние на российскую экономику и со временем "будут кусаться еще сильнее".

"Прежде всего, технологические санкции серьезно ограничивают доступ России к передовым полупроводникам и чипам, которые необходимы ей для автомобильной промышленности, самолетов и военных нужд. Наши страны пользуются этой возможностью, чтобы диверсифицировать нашу экономику и поставки энергоносителей, укрепить нашу устойчивость и навсегда избавиться от энергетического шантажа России. Гарантии безопасности НАТО не оставляют места для просчетов в Москве относительно нашей способности защитить каждый дюйм территории альянса. В то же время они позволяют союзникам поддерживать право Украины на самооборону. Впереди трудные времена, но мы уже сталкивались с трудными временами вместе. Цена отказа от отстаивания наших ценностей всегда выше. Ради будущего Украины и нашего будущего мы должны подготовиться к зимней войне и придерживаться этого курса", - резюмировал Столтенберг.