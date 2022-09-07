НАТО готовит новые проекты для помощи Украине в противостоянии агрессии РФ во время зимы, - Столтенберг
Об этом он написал в своей колонке "НАТО заплатит цену, но мы должны придерживаться курса на Украину" с подзаголовком "Мы должны продолжать противостоять российской агрессии против Украины и энергетическому шантажу против всех нас", которая опубликована в среду в Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Война в Украине входит в критическую фазу. Скоро зима и будет тяжело. Тяжело украинскому народу и Вооруженным силам, которые борются за свою свободу, и тяжело тем из нас, кто их поддерживает. Наше единство и солидарность подвергнется серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощутят на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванного жестоким вторжением России. Нас ждут трудные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков. Но мы должны придерживаться курса и противостоять тирании — ради Украины и ради нас", - пишет Столтенберг.
Генсек НАТО констатировал, что союзники "платят цену за поддержку Украины". "Но цена, которую мы платим, считается в долларах, евро и фунтах, а украинцы платят своими жизнями. И все мы заплатим гораздо более высокую цену, если Россия и другие авторитарные режимы решат, что они могут безнаказанно вторгаться к своим соседям и попирать международное право. Если Россия перестанет воевать, будет мир. Если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать как независимое государство. Мы несем моральную ответственность за поддержку этой независимой демократии в самом сердце Европы", - убежден он.
Кроме того. Столтенберг считает, что "цена, которую мы платим за поддержку Украины, приносит пользу и нашей собственной безопасности". "Владимир Путин ясно заявил, что хочет стереть страну с карты мира и переписать порядок европейской безопасности. Россия временно оккупирует около 20 процентов территории Украины, что в четыре раза превышает площадь Бельгии или половину территории Великобритании. Воодушевленная любым успехом, Россия может рискнуть продолжить агрессию против других соседей и даже напасть на союзников по НАТО", - не исключает генсек альянса.
В этой связи он полагает, что у союзников "есть выбор в отношении мира, в котором мы хотим жить". "Союзники по НАТО привержены праву каждой нации выбирать свою судьбу. Вот почему мы предоставляем беспрецедентную финансовую, гуманитарную и военную помощь, чтобы помочь Украине стать суверенным независимым государством", - подчеркнул он.
Столтенберг напомнил, что после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году страны-союзники выделили миллиарды долларов на поддержку украинского сектора безопасности и институтов и обучили десятки тысяч военнослужащих, в том числе сил специального назначения.
"Это помогло сделать украинские вооруженные силы более сильными, лучше управляемыми и лучше подготовленными к новому вторжению России", - уверен генсек НАТО. Кроме того, с февраля союзники оказывают Украине беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку.
"Мы готовим более десятка новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму. И мы продолжим помогать стране в укреплении сектора обороны и безопасности в долгосрочной перспективе и в переходе от вооружений советских времен к возможностям стандартов НАТО", - сообщил он.
Столтенберг подтвердил, что примет участие в заседании возглавляемой США Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое пройдет в Рамштайне 8 сентября, "с намерением послать четкий сигнал о том, что мы должны продолжать наращивать помощь, в которой нуждается Украина".
"Мы видим решающую разницу, которую наша поддержка делает на поле боя каждый день. Украинская армия доказала свою способность противостоять российской агрессии, наносить ответные удары в глубоком тылу врага и наносить значительные потери силам вторжения", - подчеркнул генсек альянса.
Он также уверен, что санкции, введенные союзниками по НАТО вместе с ЕС, также оказывают влияние на российскую экономику и со временем "будут кусаться еще сильнее".
"Прежде всего, технологические санкции серьезно ограничивают доступ России к передовым полупроводникам и чипам, которые необходимы ей для автомобильной промышленности, самолетов и военных нужд. Наши страны пользуются этой возможностью, чтобы диверсифицировать нашу экономику и поставки энергоносителей, укрепить нашу устойчивость и навсегда избавиться от энергетического шантажа России. Гарантии безопасности НАТО не оставляют места для просчетов в Москве относительно нашей способности защитить каждый дюйм территории альянса. В то же время они позволяют союзникам поддерживать право Украины на самооборону. Впереди трудные времена, но мы уже сталкивались с трудными временами вместе. Цена отказа от отстаивания наших ценностей всегда выше. Ради будущего Украины и нашего будущего мы должны подготовиться к зимней войне и придерживаться этого курса", - резюмировал Столтенберг.