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Зеленский подписал указ о праздновании 7 сентября Дня военной разведки Украины

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Зеленский подписал указ о праздновании 7 сентября Дня военной разведки Украины
В Украине будут отмечать День военной разведки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

"Учитывая значительный вклад военной разведки Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, укрепления обороноспособности государства, с целью поддержания высокого авторитета военной разведки, чествования побед военных разведчиков постановляю:

Установить в Украине День военной разведки Украины, который ежегодно будут отмечать 7 сентября", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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Топ комментарии

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    "1-го червня 2007-го року глава Міністерства оборони незалежної України підписав Наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7-го вересня."

    Клоунярі потрібно було менше шлятись по гастролях.
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    Що було до нього - не щітаіцца. Історія України починається з 2019 року коли Буратіна заліз на табуретку.
  • Right Right 2d264255
    Як же професійно наша розвідка провела операція з заманюванням вагенірівців щоб пролетіли через Україну і тут їх схопити і як же бездарно Zе здав операцію
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