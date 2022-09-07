Зеленский подписал указ о праздновании 7 сентября Дня военной разведки Украины
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В Украине будут отмечать День военной разведки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.
"Учитывая значительный вклад военной разведки Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, укрепления обороноспособности государства, с целью поддержания высокого авторитета военной разведки, чествования побед военных разведчиков постановляю:
Установить в Украине День военной разведки Украины, который ежегодно будут отмечать 7 сентября", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня опубликования.