Зеленский подписал указ о праздновании 7 сентября Дня военной разведки Украины

В Украине будут отмечать День военной разведки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

"Учитывая значительный вклад военной разведки Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, укрепления обороноспособности государства, с целью поддержания высокого авторитета военной разведки, чествования побед военных разведчиков постановляю:

Установить в Украине День военной разведки Украины, который ежегодно будут отмечать 7 сентября", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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