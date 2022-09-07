Украинские воины захватили под Балаклеей флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии - копию флага Победы, установленного в 1945 году над Рейхстагом. ФОТО (обновлено)
Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-офицер Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.
"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.
Эту информацию подтверждает также пресс-центр Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.
"Знамя 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Наш Отдельный батальон специального назначения "Дике поле" взял под Балаклией на Харьковщине", - говорится в сообщении.
Отметим, что захваченный флаг – это копия флага победы, установленного в 1945 году над Рейхстагом. 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия презентуется в РФ как наследница 150-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году и участвовала в штурме Рейхстага.