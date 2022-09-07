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Сроки взятия женщин на военный учет отсрочили на год, - приказ

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Сроки взятия женщин на военный учет отсрочили на год, - приказ
Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

6 сентября министр обороны Алексей Резников подписал приказ Минобороны, которым в очередной раз откладываются сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года.

В сообщении отмечается, что в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Замминистра Анна Маляр напомнила, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет регулируется именно законом.

Поэтому после принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин необходимости снова и снова отсрочивать сроки приказами Минобороны больше не будет.

Сроки взятия женщин на военный учет отсрочили на год, - приказ 01

Напомним, 17 декабря 2021 вступил в силу принятый в октябре приказ Минобороны с расширенным списком профессий женщин, которые обязаны стать на военный учет. После волны критики руководство сократило перечень профессий, по которым женщин берут на военный учет как военнообязанных, а также пообещало не штрафовать тех, кто не успеет встать на учет вовремя.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    на скільки цинічні та кончені пдери...
    просовують антинародні закони і слідкують за резонансом
    як тільки в змі бачать багато внедоволення, зразу закон на поличку
    саме як з законом про набу
    штати моню раком поставили і закон просто зник.
    цинічне жульйо, ворйо, та чмошники які продались за конверти з баблом
    і хто стоїть за цим всім?
    невже Голобородько?
    сумніваюмь,
    він маріонетка....
  • Tommy Lee
    Щось не чути "феміністок" з протестами та вимаганням квот для жінок на фронті
  • Tommy Lee
    Та блаЗЄнські просто анонсували цю "фішку" (облік жінок) спеціяльно, щоб тримати жінок в тонусі. Ніколи виконано не буде. А перед самими виборами взагалі скасують. І дурнуваті побіжать дякувати блаЗЄнським та голосувати за них.
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