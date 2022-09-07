Война будет продолжаться и в следующем году - Залужный и Забродский

Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации является нанесение ВСУ в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов.

Об этом говорится в статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности генерала Михаила Забродского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что "длительность войны уже измеряется месяцами. И есть все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года".

"В этой связи закономерно уже сейчас рассматривать перспективы на следующий год. И делать это не только в формате предсказаний и предположений", - говорится в статье.

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"Некоторые оперативные перспективы для противника просматриваются на Изюмском и Бахмутском направлениях. Вероятной конечной целью таких действий может быть рассмотрен выход на административную границу Донецкой области. Еще более привлекательной для противника может выглядеть перспектива продвижения в Запорожском направлении. Она обеспечивает дальнейшие действия на север и создание прямой угрозы овладения Запорожьем и Днепром, что приведет к потере украинской стороной контроля над значительной частью Левобережной Украины. Не исключены из повестки дня и возвращение к замыслу захватить Киев и угроза повторного развертывания боевых действий на территории Республики Беларусь", - отмечают генералы.

Да, больше всего россиянам выгодно продвигаться на юге - с плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области. Успехи на этом участке фронта открывают для оккупантов реальные перспективы для захвата Николаева и Одессы, а создают угрозу в сторону Кривого Рога и в дальнейшем – центральным и западным регионам Украины.

Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации, безусловно, является нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 нескольких последовательных, а в идеальном случае - одновременных контрударов. Излишне подчеркивать отдельно их сугубо военное, а также политическое и информационное значение. В то же время вопрос их организации и осуществления требует большего внимания", - добавили Залужный и Забродский.

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