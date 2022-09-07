ВСУ уничтожили баржу с оккупантами и боевой техникой недалеко от Голой Пристани, - ОК "Південь"

Враг пытается удерживать занимаемые рубежи, одновременно нанося ракетно-артиллерийские и авиационные удары, как по позициям Сил обороны, так и по мирным населенным пунктам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Південь".

"В течение ночи Бериславский район Херсонщины обстрелян из тяжелой артиллерии, 5 ракет реактивной системы залпового огня "Смерч" выпущены по открытой местности в Баштанском районе Николаевщины. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

Военные отмечают: "Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления. При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы.

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Подтвержденные потери врага составляют 30 рашистов и 2 боевые машины пехоты.

Также силы противовоздушной обороны сбили ударный вражеский вертолет К-52, который пытался атаковать наши позиции.

Также отмечается, что запасы боеприпасов врага уменьшены еще на 1 склад в Бериславском районе.

Однако, корабельная группировка врага в Черном море без изменений в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет типа "Калибр", поэтому в ОК "Південь" напоминают, что нужно беспокоиться о своей безопасности.