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Сегодня украинские десантники сбили два вражеских самолета Су-25, - Командование ДШВ

14 09231
Сегодня украинские десантники сбили два вражеских самолета Су-25, - Командование ДШВ
Сегодня, 07 сентября, в одном из районов выполнения задач подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как отмечается, бронированные самолеты оккупантов были навсегда приземлены расчетами ПЗРК "Игла".

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Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    з таким прикриттям тепер і льотчики у вати одноразові як літаючі ган*дони....
    Слава нашим хлопцям!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Грачі доліталися, фсьо.
  • sasha kozakova
    Вітаємо! Героям Слава! Дякуємо за захист!!!👏👏👏👏💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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