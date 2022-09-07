Сегодня украинские десантники сбили два вражеских самолета Су-25, - Командование ДШВ

Сегодня, 07 сентября, в одном из районов выполнения задач подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач".