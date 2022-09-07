Запад придерживается ошибочной позиции, предоставляя Украине оружие, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не согласен с подходами Запада относительно ситуации в Украине.

Об этом он заявил во время визита в столицу Сербии Белград на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России, так будет впредь. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится", - отметил турецкий лидер.

Он считает, что те, кто не воспринимает Россию всерьез - ошибаются.

"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада (по войне РФ и Украины, - ред.). Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - сказал президент.

Эрдоган отметил, что до тех пор, пока будет иметь место курс на провоцирование военных действий, результативность мирных инициатив минимальна.

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"Можете ли вы сказать, что на данный момент побеждает одна из сторон? Нет! У этой войны нет победителей, но очень много проигравших. Погибает большое число людей, а говорить о финансовой стороне не уместно", - подчеркнул турецкий лидер.

Турецкий лидер привлек внимание к реакции Москвы, перекрывшей газоснабжение стран Запада. "Россия прекратила поставки газа, а цены в Европе взлетели. Сейчас (в европейских странах) повсеместно ищут пути преодоления зимнего сезона. Почему же вы раньше не думали об этом? Ведь в руках у России важный ресурс. Вместо этого сейчас анализируют резервы газохранилищ", - сказал Эрдоган.

Президент Турции прокомментировал тему напряженности в отношениях между Сербией и Косово.

"Последний виток напряженности остался позади. Надеюсь, что эта позитивная атмосфера сохранится. Эскалация не отвечает интересам народов Балканского региона", - сказал Эрдоган.