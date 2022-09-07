Россия расширила санкции против Евросоюза, обвинив в отказе "инвестировать в мир" в Украине

Россия расширила список представителей институтов Европейского Союза и государств, входящих в его состав, которым запрещен въезд на российскую территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Ограничения распространены, в частности, на "высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран - членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции" в Украину.

Соответствующая вербальная нота российского внешнеполитического ведомства передана в представительство Евросоюза в Москве. В МИД РФ расширение перечня назвали ответом "на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц".

Читайте также: Еврокомиссия предлагает полностью приостановить Соглашение об упрощении визового режима с РФ

Там утверждают, что "в ЕС не хотят инвестировать в мир" в Украине и Европе, "сохраняют линию на затягивание конфликта". Кроме того Москва обвинила Евросоюз "в беспрецедентной антироссийской риторике".

Напомним, 6 сентября Еврокомиссия поддержала полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.