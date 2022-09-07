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Россия расширила санкции против Евросоюза, обвинив в отказе "инвестировать в мир" в Украине

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Россия расширила санкции против Евросоюза, обвинив в отказе "инвестировать в мир" в Украине
Россия расширила список представителей институтов Европейского Союза и государств, входящих в его состав, которым запрещен въезд на российскую территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

 Ограничения распространены, в частности, на "высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран - членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции" в Украину.

Соответствующая вербальная нота российского внешнеполитического ведомства передана в представительство Евросоюза в Москве. В МИД РФ расширение перечня назвали ответом "на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц".

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Там утверждают, что "в ЕС не хотят инвестировать в мир" в Украине и Европе, "сохраняют линию на затягивание конфликта". Кроме того Москва обвинила Евросоюз "в беспрецедентной антироссийской риторике".

Напомним, 6 сентября Еврокомиссия поддержала полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

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Топ комментарии

  • nav svargi
    Росія розширила санкції.....anekdot iz 3 slov
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Ну, держись, Фондерляйнша! Захочешь купить вологоццкие кружева (maed in China) - а от кукиш тебе, без продукта идентичного натуральному маслу!
  • vadyan
    ***** сегодня выдал новый перл, что раися ничего не потеряла после начала войны.... Ну да, 50 тыс. рабов местных здохли и еще столько же инвалидов, половина техники на металлолом, экономика в пропасть, миллионы безработных, позорище и неприязнь всем миром на десятилетия.... Еще бредит, что в результате этой войны, мир избавился от гегемонии Запада и стал многополярным... Бугагааа. У деда шиза полнейшая
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