Россия расширила санкции против Евросоюза, обвинив в отказе "инвестировать в мир" в Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Ограничения распространены, в частности, на "высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран - членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции" в Украину.
Соответствующая вербальная нота российского внешнеполитического ведомства передана в представительство Евросоюза в Москве. В МИД РФ расширение перечня назвали ответом "на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц".
Там утверждают, что "в ЕС не хотят инвестировать в мир" в Украине и Европе, "сохраняют линию на затягивание конфликта". Кроме того Москва обвинила Евросоюз "в беспрецедентной антироссийской риторике".
Напомним, 6 сентября Еврокомиссия поддержала полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.