Директор киевской гимназии Душкина, которая сдавала врагу позиции ВСУ, сбежала за границу, - СМИ

Из Украины сбежала директор Печерской гимназии 75 в Киеве, которую суд отпустил под залог по делу о наведении вражеской артиллерии на позиции ВСУ.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Информацию об этом на судебном слушании обнародовал адвокат. Прокуратура проверяет данные о пересечении ею границы с Венгрией. Речь идет о директоре киевской школы Алле Душкиной, которую обвиняют в сдаче позиций ВСУ в обмен на должность министра образования. В конце июля она вышла из СИЗО за полмиллиона гривен", – говорится в сообщении.

Журналист напоминает, что у суда были "железобетонные доказательства" переписки предательницы с врагом о расположении украинских сил. Но женщину отпустили под залог, и вот она уже за границей.

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