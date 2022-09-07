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Директор киевской гимназии Душкина, которая сдавала врагу позиции ВСУ, сбежала за границу, - СМИ

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Директор киевской гимназии Душкина, которая сдавала врагу позиции ВСУ, сбежала за границу, - СМИ
Из Украины сбежала директор Печерской гимназии 75 в Киеве, которую суд отпустил под залог по делу о наведении вражеской артиллерии на позиции ВСУ.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Информацию об этом на судебном слушании обнародовал адвокат. Прокуратура проверяет данные о пересечении ею границы с Венгрией. Речь идет о директоре киевской школы Алле Душкиной, которую обвиняют в сдаче позиций ВСУ в обмен на должность министра образования. В конце июля она вышла из СИЗО за полмиллиона гривен", – говорится в сообщении.

Журналист напоминает, что у суда были "железобетонные доказательства" переписки предательницы с врагом о расположении украинских сил. Но женщину отпустили под залог, и вот она уже за границей.

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Топ комментарии

  • Andrew86
    У нас есть границы?
    У нас есть государство?
    У нас в государстве есть границы бесстыдства власти и пределы беззакония?
  • Sharl
    А разве за предательство, шпионство, терроризм, диверсионную деятельность и вредительство - можно под заставу выходить??? Ну у нас и судебная система…. А судья випадково коригувальником не работала??
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Стрелков принес хорошие новости с Херсонщины Докладывает: ВСУ дальше продвигаются на Херсонском направлении, контратака ВС РФ провалилась, угроза полного прорыва фронта.
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