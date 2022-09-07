В России назвали 4 ноября "правильной и символической" датой для "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Так называемое голосование на оккупированных территориях Украины "правильно и символично" провести в День народного единства РФ – 4 ноября.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, заявил секретарь генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совета федерального собрания РФ Андрей Турчак.

Следует отметить, что возможную дату "референдумов" российские оккупационные власти уже неоднократно переносили.

Украина и Запад сомневаются, что такие голосования вообще реально провести и не собираются признавать их.

Напомним, российские оккупанты планировали провести "референдумы" еще весной. Впоследствии дату перенесли на 11 сентября 2022 - день общероссийского голосования.

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Теперь, например, псевдореферендум во временно захваченных городе Волчанске и пгт Большой Бурлук в Харьковской области планируют провести 20 октября.

У жителей оккупированных территорий будут два варианта для выбора: "присоединение к РФ" или "автономная независимость освобожденных территорий".

Разведка Украины отслеживает процессы подготовки к "референдуму" на оккупированных территориях. Там говорят, что процессы почти завершены.