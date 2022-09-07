Испания направила Украине новую партию артиллерийских снарядов. ФОТО

Испания направила Украине очередной самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-медиа Милитарный, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Испании.

Это уже пятые поставки вооружения для Киева со стороны Мадрида за последние несколько дней.

Как отмечается, при поддержке союзной страны на прошлой неделе еще четыре рейса с боеприпасами вылетали из военно-морской базы Рота (провинция Кадис в Андалусии).

Поставки, сделанные в эти дни, составляют 75 поддонов с 155-мм боеприпасами.

"Самолет Воздушных сил T-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии для Украины", - говорится в сообщении Минобороны Испании.

Кроме того, из Испании уже выехали 20 грузовиков с зимним снаряжением для украинских военных.

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Десять из них уже прибыли в Польшу, еще десять находятся в пути.

"Эти поставки – пример решительной и постоянной поддержки, которую Испания оказывает украинскому народу в течение длительного времени. Это в диалоге со своими коллегами из Европейского Союза", - подчеркнула министр обороны Испании Маргарита Роблес.