СБУ предотвратила усиление влияния РФ на работу таможенных органов Украины: 24 таможенника отстранены от должностей
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что СБУ установила, что 3 человека из этого списка имеют российское гражданство, а один - румынское. Поэтому СБУ инициировала прекращение гражданства Украины.
Большинство подсанкиционных фигурантов стремились обойти ограничения, продолжили противоправную деятельность через аффилированные структуры и пытались сохранить влияние на должностных лиц.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора у нескольких подсанкционных лиц проведено 23 обыска, в результате которых обнаружено оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества. В настоящее время 24 таможенника, среди которых и служащие руководящего уровня, уже отстранены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.