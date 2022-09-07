СБУ предотвратила усиление влияния РФ на работу таможенных органов Украины: 24 таможенника отстранены от должностей

Речь идет о прекращении незаконного сотрудничества должностных лиц таможенных органов с гражданами, вошедшими в санкционный список контрабандистов согласно Указу президента Владимира Зеленского от 21.04.2021.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что СБУ установила, что 3 человека из этого списка имеют российское гражданство, а один - румынское. Поэтому СБУ инициировала прекращение гражданства Украины.

Большинство подсанкиционных фигурантов стремились обойти ограничения, продолжили противоправную деятельность через аффилированные структуры и пытались сохранить влияние на должностных лиц.

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"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора у нескольких подсанкционных лиц проведено 23 обыска, в результате которых обнаружено оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества. В настоящее время 24 таможенника, среди которых и служащие руководящего уровня, уже отстранены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.