ГУР обнародовал список "наблюдателей", которых Россия может привлечь на "референдумах"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Подготовка россиян к проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины продолжается. В настоящее время оккупанты имеют большие проблемы с подготовкой к псевдореферендумам, в частности из-за успехов Вооруженных сил, активной деятельности Движения Сопротивления и общественных настроений, которые остаются и будут продолжать быть на стороне Украины. Поэтому для легитимизации псевдореферендумов на международной арене россияне готовят "независимых наблюдателей", среди которых, в частности, могут быть и граждане Евросоюза", - говорится в сообщении.
Как отмечается, террористы намерены привлечь к проведению псевдореферендумов таких лиц:
- Депутата парламента федеральной земли Берлин от партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдемана
- Представителя партии "Альтернатива для Германии" и бывшего депутата Бундестага Ульриха Эме
- Главу "представительства" так называемой ДНР в Турине (Италия) и регионального советника партии "Братья Италии" Маурицио Марроне
- Соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро
- Главу партии "Сербская Лига" Александра Джурджева
- Главу "представительства" так называемой ДНР в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли
- Главу "представительства" так называемой ДНР в Бельгии Криса Романо
- Директора "представительства" так называемой ДНР в Финляндии Йохана Бекмана.
Заметим, что присутствие "независимых наблюдателей" должно помочь России создать для мира картинку "законного волеизъявления".