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ГУР обнародовал список "наблюдателей", которых Россия может привлечь на "референдумах"

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ГУР обнародовал список "наблюдателей", которых Россия может привлечь на "референдумах"
Украинская разведка обнародовала список "независимых наблюдателей", которых россияне могут привлечь к проведению так называемых "референдумов" на временно захваченных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Подготовка россиян к проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины продолжается. В настоящее время оккупанты имеют большие проблемы с подготовкой к псевдореферендумам, в частности из-за успехов Вооруженных сил, активной деятельности Движения Сопротивления и общественных настроений, которые остаются и будут продолжать быть на стороне Украины. Поэтому для легитимизации псевдореферендумов на международной арене россияне готовят "независимых наблюдателей", среди которых, в частности, могут быть и граждане Евросоюза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, террористы намерены привлечь к проведению псевдореферендумов таких лиц:

  • Депутата парламента федеральной земли Берлин от партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдемана
  • Представителя партии "Альтернатива для Германии" и бывшего депутата Бундестага Ульриха Эме
  • Главу "представительства" так называемой ДНР в Турине (Италия) и регионального советника партии "Братья Италии" Маурицио Марроне
  • Соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро
  • Главу партии "Сербская Лига" Александра Джурджева
  • Главу "представительства" так называемой ДНР в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли
  • Главу "представительства" так называемой ДНР в Бельгии Криса Романо
  • Директора "представительства" так называемой ДНР в Финляндии Йохана Бекмана.

Заметим, что присутствие "независимых наблюдателей" должно помочь России создать для мира картинку "законного волеизъявления".

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Топ комментарии

  • U A 03b737e8
    законні цілі для українського "моссада"
  • mrSmith
    Просто вбити це гівно.
  • Alex Ukr fc29d6f6
    А Орбан,Ля Пен,Сербский гавнюк?
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