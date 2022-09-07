Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской и Херсонской областях.