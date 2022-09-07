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Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских энергоносителей, - президент Новак

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Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских энергоносителей, - президент Новак
Президент Венгрии Каталин Новак в среду заявила, что целью страны является уменьшение зависимости от энергоносителей из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Новак заявила на пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Иоганнисом в Бухаресте.

Говоря о ситуации в энергетике, президент Венгрии отметила, что ее страна находится в сложном положении и более уязвима, чем Румыния, потому что не имеет выхода к морю. Поэтому в будущем Будапешт стремится добиться "энергетического суверенитета".

"Мы работаем над этим, мы рады видеть и поддерживать любую инициативу, увеличивающую возможность диверсификации энергетики и независимости от российских энергоносителей. В этом отношении мы рассчитываем и на Румынию", - отметила Новак.

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Несмотря на заявления президентки Венгрии, действия руководства страны в последние недели свидетельствуют, что она, напротив, все больше полагается на российские энергоресурсы.

Напомним, "Газпром" с 1 сентября будет поставлять в Венгрию через Сербию на 5,8 миллиона кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

До этого Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа после визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Москву.

Кроме того, Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на проект "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом".

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Топ комментарии

  • Adalet
    Угорщина хоче зменшити залежність від расєйський енергоносіїв шляхом збільшення закупівель расєйських енергоносіїв. ЗаГадАчнаЙа кацапська УгОрскаЙА дуШа лікує діабет дієтою з цукерок
  • Vlad Cheh
    Венгрия как раз довольно легко прогибается. Куда опаснее Австрия с их скрытыми намерениями (это вообще враг номер один), а также Италия, Франция и Германия всегда могут вставить палки в колеса. Вообще Венгрия транслирует повестку Австрии, а самостоятельно не очень-то и к кацапам рвется, Орбану важнее у власти остаться, иначе в тюрьму пойдет после расследований. Венгрию просто используют как мальчика для битья, а на деле решают свои интересы. Вот какое дело Венгрии до Авена и прочих шестерок? Да никакого, ничего лишнего за это не будет. А вот Австрии еще как, там 90% капитализации олигархов связаны с кацапами. Они самые опасные и вредные, при этом их как бы не видно. Надо выводить их на чистую воду, а не следить за Венгрией.
  • Яр Холодний
    Та "ніхрєна" там нічого подібного! Просто мадярська влада хоче "на двох стільцях усидіть" Все почалося з договору на будівництво АЕС, до якого причетний Орбан і його оточення Договір засекречений! Чому? Та тому, що там наявні, скоріш всього, деякі "пунктики", які надають преференції від майбутніх доходів саме цим "жукам" Їх цим "купили" і цим саме і "прив"язали" От вони і "відпрацьовують"! А порвать з ЕС теж не хочуть -бо якщо ЕС відбере всі привілегії та головне - фінансування, то Угорщина "вилетить в трубу" У них більша половина працездатного населення за кордон виїхала
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