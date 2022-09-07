Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских энергоносителей, - президент Новак

Президент Венгрии Каталин Новак в среду заявила, что целью страны является уменьшение зависимости от энергоносителей из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Новак заявила на пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Иоганнисом в Бухаресте.

Говоря о ситуации в энергетике, президент Венгрии отметила, что ее страна находится в сложном положении и более уязвима, чем Румыния, потому что не имеет выхода к морю. Поэтому в будущем Будапешт стремится добиться "энергетического суверенитета".

"Мы работаем над этим, мы рады видеть и поддерживать любую инициативу, увеличивающую возможность диверсификации энергетики и независимости от российских энергоносителей. В этом отношении мы рассчитываем и на Румынию", - отметила Новак.

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Несмотря на заявления президентки Венгрии, действия руководства страны в последние недели свидетельствуют, что она, напротив, все больше полагается на российские энергоресурсы.

Напомним, "Газпром" с 1 сентября будет поставлять в Венгрию через Сербию на 5,8 миллиона кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

До этого Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа после визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Москву.

Кроме того, Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на проект "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом".