У нас на 1 300 км идут активные бои, - Минобороны

В Министерстве обороны признали, что определенные успехи в ВСУ есть, добавив, что на Юге и Востоке идет оборонная операция.

Боевые действия идут по всей линии фронта, определенные успехи у Вооруженных Сил есть. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"У нас 1300 км активных боевых действий, а вообще линия фронта в 2500 км. Так вот, на всех этих 1300 км идут активные боевые действия, то есть здесь не стоит выделять какой-то отдельный регион, потому что боевые действия идут везде", – сказала Маляр.

При этом, по ее словам, на Юге и Востоке идет оборонительная операция, по сути, целый комплекс мероприятий.

"И это часть мер, которые носят наступательный характер, часть мер, которые носят оборонный характер. Поэтому мы имеем много разноплановых, у нас нет черного и белого, у нас есть разные факты. Да, у нас есть определенные успехи, у нас есть сдерживание врага", – сказала Маляр.

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Также она призвала украинцев соблюдать определенную информационную дисциплину.

"Пользуясь случаем, я обращаюсь к нашим гражданам соблюдать определенную информационную дисциплину, потому что Вооруженные силы нуждаются иногда в информационной тишине. Если мы говорим об освобожденных населенных пунктах, то название не нужно называть до тех пор, пока ВСУ там не закрепятся", – подчеркнула Маляр и добавила, что нужно ждать официальных сообщений.

Напомним, сегодня вечером в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили атаки вблизи 11 населенных пунктов.