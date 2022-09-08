Путин остановится. Он вас послушает: Появилось видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля. ВИДЕО

24 февраля, когда началась полномасштабная война России против Украины, президент Зеленский общался с Эмманюэлем Макроном. Во время телефонного разговора Зеленский просил Макрона и западных лидеров позвонить по телефону Путину, чтобы тот остановил войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, видео распространила парижская корреспондентка Национального общественного радио Элеонора Бердсли.

На видео виден встревоженный президент Франции, которому его украинский коллега сообщает, что началась полномасштабная война.

В телефонном разговоре с президентом Зеленским президент Франции спросил: "Так это значит, что они направили спецназовцев в Киев?"

"Повсюду. И в Киев, и в Одессу, и из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году", - говорит Зеленский.

"Это понятно. Это тотальная война", – отвечает Макрон.

"Потому, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они позвонят ему (Путину - ред.) и скажут: "Стоп" . Он остановится. Он вас послушает", - говорит Зеленский.

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