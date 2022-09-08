На сектор безопасности и обороны в следующем году будет направлено 1 трлн грн, - Зеленский

На сектор безопасности и обороны Украины в следующем году будет направлено более 1 трлн грн.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один", - заявил Зеленский в видеообращении.

Также, по словам президента, социальные обязательства государства будут обеспечиваться в полном объеме. "Правительству поставлена задача в следующем году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров", - сказал он.

Как отметил Зеленский, для того, чтобы обеспечить финансовую и социальную стабильность, необходимо максимально сократить все некритические расходы государства. Это поручено правительству.

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"Все то, что не помогает обороне, экономическому развитию страны, социальному, культурному обеспечению людей. Правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, аппарат и институции, не отвечающие потребностям этого особого времени. Ожидаю от правительства предложения", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, будет сохранена программа кредитования "5-7-9", в то же время, будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников. Он также сообщил, что в стране будет создан специальный Фонд восстановления, который будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов.