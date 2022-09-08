На сектор безопасности и обороны в следующем году будет направлено 1 трлн грн, - Зеленский
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один", - заявил Зеленский в видеообращении.
Также, по словам президента, социальные обязательства государства будут обеспечиваться в полном объеме. "Правительству поставлена задача в следующем году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров", - сказал он.
Как отметил Зеленский, для того, чтобы обеспечить финансовую и социальную стабильность, необходимо максимально сократить все некритические расходы государства. Это поручено правительству.
"Все то, что не помогает обороне, экономическому развитию страны, социальному, культурному обеспечению людей. Правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, аппарат и институции, не отвечающие потребностям этого особого времени. Ожидаю от правительства предложения", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, по словам Зеленского, будет сохранена программа кредитования "5-7-9", в то же время, будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников. Он также сообщил, что в стране будет создан специальный Фонд восстановления, который будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов.