Из 102 судов с украинским зерном 70 отправились в Азию и Африку, - Зеленский

Президент Украины опроверг заявление Путина о том, будто большая часть украинского зерна вывозится в Европу, а не в бедные страны, которые в нем больше всего нуждаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Украинское продовольствие было экспортировано на три континента - в Африку, Азию и Европу. Если подробно, 54 судна уже направлены в Азию. 16 судов уже направлены в Африку, 32 судна - в Европу. И часть из этого объема, кстати, опять же таки потом направляется в азиатские и африканские страны", - проинформировал президент.

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По его словам, до конца этого месяца из украинских морских портов может быть экспортировано не менее 3 миллионов тонн агропродукции, и значительная часть – именно для беднейших стран.

"В частности, был доставлен первый груз в Эфиопию. Маршрут был непростой, сначала морем, потом грузовиками, но сотни тысяч эфиопов реально спасены от голода", - заявил Президент.

Он отметил: возможно, РФ это не устраивает, и она не хочет этого замечать, но миру именно это и нужно спасать страны на разных континентах от хаоса, спасать людей от голода.

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Как отметил Зеленский, Украина, в отличие от РФ, не делает расистского разделения мира на тех, кто заслуживает безопасности, и тех, кто якобы этого не заслуживает; на тех, кто заслуживает жить без голода, и на тех, кто якобы этого не заслуживает.

"Мы поддерживаем всех людей, все страны. И те, которые нам помогают, и те, которые пока воздерживаются от помощи. И те, которые более стабильны, и те, которые менее стабильны. Еще раз подчеркиваю: Украина была, есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности", - подытожил Президент, поблагодарив всех, кто защищает наше государство, и каждого из партеров Украины, кто помогает нам бороться за свободу.

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