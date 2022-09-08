В течение 7 сентября на южном направлении уничтожено 108 оккупантов, 5 танков, 3 РСЗО, 10 орудий и 2 склада с боеприпасами, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины за 7 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "Обставновка в нашей операционной зоне достаточно динамична, но контолируется Силами обороны. Существенных изменений в составе и положении противника не отмечено.

Основное внимание противника сосредоточено на удержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – артиллерийские и минометные обстрелы, авиационные и ракетные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам.

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За день враг 6 раз атаковал авиацией наши позиции. Из тяжелой ствольной артиллерии обстрелял Марганецкую территориальную громаду. Попал по территории промышленного предприятия, пострадавших среди гражданского населения нет.

Нашей авиацией нанесено 13 ударов по логистическим и управленческим объектам вражеских воинов.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач, в результате чего оккупантов стало меньше на 108, танков у них - на 5, реактивных систем залпового огня "Град" - на 3. Уничтожено 15 единиц авто-бронетехники, 10 гаубиц и пушек 120 мм миномет, 2 пусковые установки С-400, радиолокатор наведения до С-300 и два состава вражеских боеприпасов в Николаевском районе.

В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве - 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16 крылатых ракет "Калибр""