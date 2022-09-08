Глава оборонного ведомства США Остин объявит об очередном пакете помощи Украине 8 сентября в Германии, - Пентагон
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на C-SPAN.
Такое заявление сделал заместитель министра обороны США Колин Каль.
Каль уточнил, что в новом пакете военной помощи будут, в частности, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.
"Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам", - сказал он.
Встреча в данном формате представляет конференцию международных союзников Украины во главе с США. Первая такая встреча была организована 26 апреля 2022 на авиабазе Рамштайн в Германии.
Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС. Встречи проводятся в целях координации военной помощи Украине для отражения российской агрессии.