Пентагон прекращает принимать истребители F-35 из-за деталей китайского производства
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как сообщил представитель Пентагона Расселл Гумаре, внутреннее расследование показало, что сплав в смазочной помпе двигателей F-35 не отвечает требованиям по государственным закупкам, что запрещает нелицензированные материалы из Китая.
Юмаре подтвердил, что магнит, о котором идет речь, не передает информацию и не может нанести ущерб самолету, поэтому ситуация не привела к рискам.
Производитель F-35, компания Lockheed Martin, подтвердила проблему. Подрядчик, занимающийся сбором двигателей для истребителей, отметил, что будет искать альтернативные источники материала.
Как отмечает Reuters, это не первый случай, когда деталь китайского происхождения была запрещена для использования в военной технике, принятой Пентагоном.