Пентагон прекращает принимать истребители F-35 из-за деталей китайского производства

Министерство обороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был сделан из нелицензированного китайского сырья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель Пентагона Расселл Гумаре, внутреннее расследование показало, что сплав в смазочной помпе двигателей F-35 не отвечает требованиям по государственным закупкам, что запрещает нелицензированные материалы из Китая.

Юмаре подтвердил, что магнит, о котором идет речь, не передает информацию и не может нанести ущерб самолету, поэтому ситуация не привела к рискам.

Производитель F-35, компания Lockheed Martin, подтвердила проблему. Подрядчик, занимающийся сбором двигателей для истребителей, отметил, что будет искать альтернативные источники материала.

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Как отмечает Reuters, это не первый случай, когда деталь китайского происхождения была запрещена для использования в военной технике, принятой Пентагоном.