Ночью оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. ФОТО

Минувшей ночью войска РФ обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь снова с тревогами и обстрелами…Россияне четыре раза направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Предварительно, никто не пострадал. Марганецкую громаду обстреляли трижды. Поврежденное предприятие. На месте работают специалисты. Масштабы разрушений в громаде выясняются" , – говорится в сообщении.

По словам Резниченко, в Никополе изуродованы 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Оборвана линия электропередач. Электрики уже чинят.

"В других районах ночь была спокойной и в эту минуту тихо", - добавляет глава региона.

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