За прошедшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по Харькову. ВСУ отбили атаки врага в районе 4 населенных пунктов в Харьковской области

За сутки россияне нанесли 5 ракетных ударов по инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно – снова применили ракеты комплекса С-300.

"Повреждены объект критической инфраструктуры, помещения на территории производства. На настоящую минуту пострадавших нет", - информирует Синегубов.

Также сообщается, что по области оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам.

Читайте также: ВСУ продвинулись на 20 км и отвоевали 400 квадратных километров в Харьковской области, - ISW. КАРТА

"После 2 часов ночи от нескольких ударов оккупантов пострадали 2 женщины в Дергачевской громаде Харьковского района. Пострадавших госпитализировали с взрывными и осколочными ранениями. Повреждены частные дома и хозяйственные сооружения, возникли пожары. Кроме того, в течение суток медики госпитализировали 2 человека в Чугуевском районе, 1 – в Харьковском, 3 – в Изюмском, среди них ребенок 2 лет. Состояние пострадавших - среднее", - добавляет глава региона.

Также он отмечает, что военные Вооруженных Сил Украины успешно отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Питомник, Григоровка и Русские Тишки. Также отразили наступления оккупантов в районе села Дибровно, Барвенковской громады.

"На всех направлениях ВСУ удерживают позиции", - резюмирует он.