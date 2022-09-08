Мы с Меркель могли бы стать посредниками и попытаться убедить Путина - Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель мог бы стать посредником в переговорах Украины и РФ.

Об этом он сказал в эфире телеканала Rai1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я мог бы предпринять попытку убеждения", - сказал Берлускони.

Он также рассказал, что, по его мнению, западные санкции против РФ бездействуют. И что именно из-за них Москва сближается с Китаем, а не с Евросоюзом.

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