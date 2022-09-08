Общие боевые потери РФ с начала войны – около 51 250 человек, 239 самолетов, 210 вертолетов, 2 112 танков, 1 226 артсистем и 4 557 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 сентября потери личного состава противника составляют около 51 250 человек.