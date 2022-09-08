Литва поддержала решение Кабмина провести реформу лесной отрасли

Литва поддерживает реформу лесохозяйственной отрасли, которая предусматривает слияние лесхозов в единое государственное предприятия "Леса Украины".

Об этом сообщил во время визита в Киев министр окружающей среды Литовской Республики Симонас Гентвилас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

"В Литве существовало 42 различных лесных хозяйств. В 2018 мы объединили их в одну компанию. Сейчас литовская государственная лесная компания является наиболее прибыльной среди государственных компаний Литвы. Ее показатель доходности EBITDA составляет 50%", - отметил он во время встречи с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрельцом.

По убеждению представителя Литвы, объединенная лесохозяйственная компания - это возможность привлечь лучших специалистов, ввести лучшие практики хозяйствования, обеспечить прозрачность бизнес процессов.

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"Почему я положительно отношусь к объединению? Во-первых, это позволяет централизовать высококвалифицированный персонал. Во-вторых, есть возможность перенимать методы работы эффективных лесохозяйств и применять их в менее эффективных. Также, я считаю, что в объединенной компании большая прозрачность. Для эффективного управления лесными ресурсами, как с точки зрения защиты окружающей среды, так и хозяйственной деятельности, нужен профессиональный менеджмент. Мы уже обсудили этот вопрос с украинскими коллегами и поделились нашим положительным опытом и ошибками в процессе реформирования. В общем, мы очень поддерживаем идею этой реформы", - подчеркнул министр.

Напомним, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил, что на заседании в среду Кабмин принял постановление о реформировании управления лесохозяйственной отрасли. Вместо 24 областных управлений Гослесагентства образуется 9 региональных. Гослесхозы ликвидируются, их правопреемником становится специализированное государственное предприятие "Леса Украины". В процессе реформы Гослесагентство обязано принять меры по сохранению рабочих мест, объема поступлений налогов и сборов в местные бюджеты, обеспечения цифровой трансформации сферы лесного и охотничьего хозяйства.

Государственная стратегия управления лесами Украины была одобрена правительством под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в конце 2021 года.