Законопроект о конкурсах на должность судей КСУ не учитывает ключевую рекомендацию Венецианской комиссии, - Шабунин

К отбору судей Конституционного суда следует привлечь экспертов от гражданского общества.

Об этом в Facebook заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе Рада в первом чтении проголосовала законопроект #7662, который изменяет порядок отбора судей Конституционного Суда Украины. Не буду лишний раз напоминать о том, как важен этот суд, и какой вред национальной безопасности могут нанести ручные и контролируемые судьи КСУ. . Проблема в том, что депутатский законопроект не учитывает ключевую рекомендацию Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

Шабунин заявил, что ЕС по этим рекомендациям и будет оценивать, выполнила ли Украина первое из семи требований для начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Еще в декабре 2020 года в ответ на запрос Зеленского Венециалка сказала, что к отбору судей Конституционного Суда нужно привлечь экспертов от гражданского общества (и упомянула в этом контексте Общественный совет добродетели). За последние восемь лет эксперты от общественности доказали свою эффективность и продемонстрировали возможность гарантировать проведение честных конкурсов.

Однако в проекте #7662 эксперты от общественности не упоминаются от слова нигде. Я не понимаю, зачем тянуть законопроект, не учитывающий рекомендации Венециалки, а значит, оставляет невыполненным одно из условий движения Украины в ЕС. Мудрым решением будет доработать текст до второго чтения в соответствии с выводами Венециалки.", - добавил глава ЦПК .

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